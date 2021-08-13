В Минздраве рассказали, в каких регионах самые низкие показатели по количеству COVID-прививок

В Украине самые низкие показатели количества COVID-прививок среди населения в Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской и Одесской областях

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

По данным ведомства, абсолютным лидером по охвату прививками от COVID является город Киев, где провакцинировано по крайней мере одной дозой почти 667 тыс. жителей, двумя дозами - 395 тыс.

В первой пятерке лидеров также Киевская, Полтавская, Черкасская и Черниговская области.

На 11 августа на национальных и региональных складах находится почти 7 млн доз вакцин разных производителей", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Украине фиксируют увеличение количества случаев заражения штаммом "Дельта".