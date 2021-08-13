COVID в Україні: за добу захворіли понад 1200 осіб

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В Україні за 12 серпня виявили 1 263 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Одеській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 166 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Одеська (99), Донецька (84), Харківська (78) і Львівська (78) області.

Всього за добу госпіталізували 613 осіб, 44 хворих померли, одужали 1 007 осіб. Серед захворілих за добу - 73 дітей та 52 медпрацівники.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 22 318 осіб, методом ІФА - 8133 особи, експрес-тестами - 16 904 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 263 864 людини, одужали - 2 195 798 осіб, 53 217 хворих померли.

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