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13 августа 2021, 08:42 12

COVID в Украине: за сутки заболели более 1200 человек

13 августа 2021, 08:42 12
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 12 августа выявили 1 263 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Одесской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 166 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Одесская (99), Донецкая (84), Харьковская (78) и Львовская (78) области.

Всего за сутки госпитализировали 613 человек, 44 больных умерли, выздоровели 1 007 человек. Среди заболевших за сутки - 73 детей и 52 медработника.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 22 318 человек, методом ИФА - 8133 лица, экспресс-тестами - 16 904 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 2 263 864 человека, выздоровели - 2 195 798 человек, 53 217 больных умерли.

Напомним, на Ивано-Франковщине педагогам обещают премии за COVID-прививки.

коронавирус вирус госпитализация болезнь Минздрав пандемия

 
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