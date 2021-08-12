В Україні зроблено понад 7 млн щеплень від COVID

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В Україні від початку вакцинальної кампанії загалом проведено 7 008 448 щеплень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Від початку кампанії вакцинації зроблено понад 7 млн щеплень від COVID19! ", - йдеться у повідомленні.

Так, від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 427 898 людей, з них отримали одну дозу – 4 427 896 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 580 552 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 008 448 щеплень.

Крім того, за 11 серпня вакциновано проти COVID 162 049 людей. Одну дозу отримали 103 345 людей, повністю імунізовані - 58 704 людей

Протягом доби працювали: 974 мобільні бригади, 2 812 пунктів щеплення, 327 центрів вакцинації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні хочуть ввести QR-коди вакцинації.