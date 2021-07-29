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29 липня 2021, 15:31 1209

В Україні хочуть ввести QR-коди вакцинації

29 липня 2021, 15:31 1209
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Фото: з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров’я планує запровадити в Україні QR-коди про вакцинацію від коронавірусної хвороби за аналогією з іншими країнами

Як передає RegioNews, про це розповів головний санлікар Ігор Кузін в інтерв’ю "Українській правді".

"Ми розуміємо і бачимо на прикладі інших країн, що вакциновані отримують додаткові переваги або спрощений доступ до певних послуг. Основна ідея, яка використовувалася в інших державах і яку, швидше за все, буде використовувати Україна - це максимальне використання внутрішнього цифрового сертифіката. Він повинен стати умовним пропуском", - повідомив Кузін.

Він зазначив, що поки внутрішні сертифікати тільки тестуються, тож не відомо, "як це працюватиме на тому чи іншому рівні епідбезпеки".

Ми будемо це обмірковувати вже після завершення тестування. Це буде QR-код, який показуватиме, що людина вакцинована, або перехворіла, або має негативний ПЛР- чи антиген-тест", - пояснив Кузін.

Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін зазначає, що скасування обов'язкового носіння масок можлива після того, як буде вакцинована велика частина населення.

коронавірус вакцина правила вакцинація Ігор Кузін

 
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