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12 августа 2021, 10:16 5

В Украине сделано более 7 млн прививок от COVID

12 августа 2021, 10:16 5
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Фото: из открытых источников
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В Украине с начала вакцинальной кампании всего проведено 7 008 448 прививок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

С начала кампании вакцинации сделано более 7 млн прививок от COVID19! ",- говорится в сообщении.

Так, с начала вакцинальной кампании привито 4 427 898 человек, из них получили одну дозу – 4 427 896 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 580 552 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 008 448 прививок.

Кроме того, за 11 августа вакцинировано против COVID 162 049 людей. Одну дозу получили 103 345 человек, полностью иммунизированы - 58 704 людей

В течение суток работали: 974 мобильные бригады, 2 812 пунктов прививки, 327 центров вакцинации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине хотят ввести QR-коды вакцинации.

вакцинация вакцина прививка Минздрав коронавирус

 
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