В Україні уклали понад 5 тис. земельних угод: у яких областях найбільше
Станом на сьогодні в країні укладено 5206 земельних угод
Про це йдеться у повідомленні на пресслужби міністерства аграрної політики та продовольства України, пише RegioNews.
4532 нотаріуси подали заяву, аби отримати доступ до Державного земельного кадастру. Серед 5082 заяв - погоджено 4473, а відмовлено - 592.
До п’ятірки областей з найбільшою площею земель, щодо яких зареєстровано правочини, потрапили:
- Полтавська область;
- Харківська область;
- Кіровоградська область;
- Дніпропетровська область;
- Київська область.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, хто не може купувати землю сільгосппризначення.
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