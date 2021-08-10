16:39  10 серпня
В Україні уклали понад 5 тис. земельних угод: у яких областях найбільше
15:59  10 серпня
В Україну прибув оригінал Конституції Пилипа Орлика
17:58  10 серпня
Окупанти на Донбасі поранили трьох наших бійців
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2021, 16:39 468

В Україні уклали понад 5 тис. земельних угод: у яких областях найбільше

10 серпня 2021, 16:39 468
Читайте также на русском языке
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Станом на сьогодні в країні укладено 5206 земельних угод

Про це йдеться у повідомленні на пресслужби міністерства аграрної політики та продовольства України, пише RegioNews.

4532 нотаріуси подали заяву, аби отримати доступ до Державного земельного кадастру. Серед 5082 заяв - погоджено 4473, а відмовлено - 592.

До п’ятірки областей з найбільшою площею земель, щодо яких зареєстровано правочини, потрапили:

  • Полтавська область;
  • Харківська область;
  • Кіровоградська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Київська область.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, хто не може купувати землю сільгосппризначення.

земля

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Всі публікації »
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram