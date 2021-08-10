В Україні уклали понад 5 тис. земельних угод: у яких областях найбільше

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Станом на сьогодні в країні укладено 5206 земельних угод

Про це йдеться у повідомленні на пресслужби міністерства аграрної політики та продовольства України, пише RegioNews.

4532 нотаріуси подали заяву, аби отримати доступ до Державного земельного кадастру. Серед 5082 заяв - погоджено 4473, а відмовлено - 592.



До п’ятірки областей з найбільшою площею земель, щодо яких зареєстровано правочини, потрапили:

Полтавська область;

Харківська область;

Кіровоградська область;

Дніпропетровська область;

Київська область.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, хто не може купувати землю сільгосппризначення.