16:39  10 августа
В Украине заключили более 5 тыс. земельных соглашений: в каких областях больше всего
15:59  10 августа
В Украину прибыл оригинал Конституции Пилипа Орлика
08:09  10 августа
Боевики били по позициям ООС вблизи семи населенных пунктов на Донбассе
UA | RU
UA | RU
10 августа 2021, 16:39 462

В Украине заключили более 5 тыс. земельных соглашений: в каких областях больше всего

10 августа 2021, 16:39 462
Читайте також українською мовою
Рixabay
Читайте також
українською мовою

По состоянию на сегодня в стране заключено 5206 земельных соглашений

Об этом говорится в сообщении на пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, пишет RegioNews.

4532 нотариусы подали заявление, чтобы получить доступ к государственному земельному кадастру. Среди 5082 заявлений - согласовано 4473, а отказано - 592.

В пятерку областей с наибольшей площадью земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, попали:

  • Полтавская область;
  • Харьковская область;
  • Кировоградская область;
  • Днепропетровская область;
  • Киевская область.

Напомним, ранее сообщалось, кто не может покупать землю сельхозназначения.

земля

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Все публикации »
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram