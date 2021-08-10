В Украине заключили более 5 тыс. земельных соглашений: в каких областях больше всего

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По состоянию на сегодня в стране заключено 5206 земельных соглашений

Об этом говорится в сообщении на пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, пишет RegioNews.

4532 нотариусы подали заявление, чтобы получить доступ к государственному земельному кадастру. Среди 5082 заявлений - согласовано 4473, а отказано - 592.



В пятерку областей с наибольшей площадью земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, попали:

Полтавская область;

Харьковская область;

Кировоградская область;

Днепропетровская область;

Киевская область.

Напомним, ранее сообщалось, кто не может покупать землю сельхозназначения.