В Украине заключили более 5 тыс. земельных соглашений: в каких областях больше всего
По состоянию на сегодня в стране заключено 5206 земельных соглашений
Об этом говорится в сообщении на пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, пишет RegioNews.
4532 нотариусы подали заявление, чтобы получить доступ к государственному земельному кадастру. Среди 5082 заявлений - согласовано 4473, а отказано - 592.
В пятерку областей с наибольшей площадью земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, попали:
- Полтавская область;
- Харьковская область;
- Кировоградская область;
- Днепропетровская область;
- Киевская область.
Напомним, ранее сообщалось, кто не может покупать землю сельхозназначения.
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