На морських курортах України очікується 5-бальний північний вітер

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На півдні України жарко. Морська вода дуже тепла. Грози вщухли. Небо майже чисте. Останній місяць літа пропонує ідеальні погодні умови для відпочинку. Температура повітря на цьому тижні на морських курортах +29...+33 °С вдень, +19...+22 °С вночі. Очікується 5-бальний північний вітер по шкалі Бофорта.

За прогнозом Sinoptik.ua опади можуть пройти місцями на узбережжі Азовського моря.

Чорне море прогріється до +23 °С біля Одеси, до +25 °С біля Залізного Порту. Температура води на узбережжі Азовського моря біля Бердянська до +27 °С.

Курорти Чорного моря

На чорноморських курортах України цей тиждень буде сухим та спекотним. Опади не очікуються. З вітром складніше: 11-13 серпня може бути посилення північного та північно-західного вітру до 6.7 м/сек. З поривами до 11 м/сек. За шкалою Бофорта вітер зі швидкістю 5-7 м/сек називають помірним. При такому вітрі піднімається пил, вітер може гнати по вулицях дрібне сміття, флюгер крутитися без зупинок, гнуться тонкі гілки дерев. Море неспокійне, у багатьох місцях можна побачити білі баранці на хвилях.

У Залізному Порту весь тиждень температура повітря вдень +28…+30 °С, вночі до +24 °С. Без опадів. Вітер 11-13 серпня може досягати 7.6 м/сек.

В Одесі відмінна погода, дощі закінчилися. Спекотно, до +30 °С. Північний вітер 11-12 серпня - до 6.9 м/сек. З 13 серпня вітер поступово слабшатиме до 3 м/сек.

Курорти Азовського моря

На курортах Азовського моря з 11 по 13 серпня до +29 °С, місцями вірогідні дощі. Весь тиждень буде досить багато хмар. Північний вітер може трішечки зіпсувати відпочинок з 11 по 13 серпня. У п'ятницю 13 серпня швидкість вітру сягатиме 9 м/сек, а це вже за шкалою Бофорта "свіжий вітер" в 5 балів, коли на морі можуть бути хвилі до 2 м. Але у вихідні вітер дещо заспокоїться.

У Бердянську до кінця тижня хмарно, температура вдень +26...+29 °С, вночі +20...+23 °С. З 11 по 13 серпня є ймовірність дощів та гроз. 12-13 серпня посилення північного вітру до 8 м/сек.

Курорти Карпат

На курортах Карпат зазвичай температура повітря неоднорідна, у високогір'ї на цьому тижні вдень +17...+21 °С, вночі прохолодно +10...+11 °С. У Закарпатті денна температура +25...28 °С, вночі від +16 °С до +19 °С. Дощі, що супроводжуватимуться сильною грозою, пройдуть 11 серпня, але місцями.

В Яремче очікується +20...+23 °С вдень, ночі прохолодні, 14 серпня навіть +9 °С. У середу та у неділю дощитиме.

У Трускавці до вихідних максимальна температура +25 °С, у вихідні до +30 °С. Є невелика ймовірність дощу в середу, 11 серпня.

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