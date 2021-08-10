На морских курортах Украины ожидается 5-балльный северный ветер

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На юге Украины жарко. Вода в море теплая. Грозы утихли. Небо почти чистое. Август, последний месяц лета, предлагает желающим отдохнуть у моря просто идеальные погодные условия. Температура воздуха на этой неделе на морских курортах +29…+33 °С днем, +19…+22 °С ночью. Ожидается 5-балльный северный ветер по шкале Бофорта.

По прогнозу Sinoptik.ua, осадки могут пройти местами на побережье Азовского моря.

Черное море прогреется до +23 °С возле Одессы, до +25 °С возле Железного Порта, Азовское море - до +27 °С возле Бердянска.

Курорты Черного моря

На черноморских курортах Украины эта неделя будет сухой и жаркой. Осадки не ожидаются. С ветром посложнее: 11-13 августа может быть усиление северного и северо-западного ветра до 6.7 м/сек. С порывами до 11 м/сек. Ветер со скоростью 5-7 м/сек называют по шкале Бофорта умеренным. При таком ветре поднимается пыль, ветер может гнать по улицам мелкий мусор, флюгер крутится без остановок, гнутся тонкие ветви деревьев. Море неспокойное, во многих местах видны барашки на волнах. Но купаться при таком волнении моря безопасно.

В Железном Порту всю неделю температура воздуха днем +28…+30 °С, ночью до +24 °С. Без осадков. Ветер 11-13 августа может достигать 7.6 м/сек.

В Одессе отличная погода, дожди закончились. Жарко, до +30 °С, скорость северного ветра 11-12 августа достигнет 6.9 м/сек. С 13 августа ветер постепенно будет утихать, в воскресенье - до 3 м/сек.

Курорты Азовского моря

На курортах Азовского моря с 11 по 13 августа местами могут пройти дожди. Всю неделю будет довольно много облаков и туч. Северный ветер может совсем чуть-чуть подпортить отдых с 11 по 13 августа. В пятницу 13 августа скорость ветра может достигнуть 9 м/сек, а это уже по шкале Бофорта "свежий ветер", 5 баллов, когда на море могут быть волны до 2 м. Но в выходные ветер немного успокоится.

В Бердянске до конца недели облачно, температура в дневное время составит +26…+29 °С, ночью +20…+23 °С. С 11 по 13 августа есть вероятность дождей и гроз. 12-13 августа усиление северного ветра до 8 м/сек.

Курорты Карпат

На курортах Карпат обычно температура воздуха неоднородная, в высокогорье на этой неделе днем +17…+21 °С, ночью прохладно +10…+11 °С. В Закарпатье дневная температура +25…28 °С, ночью от +16 °С до +19 °С. Дожди, сопровождаемые сильной грозой, пройдут 11 августа местами.

В Яремче +20…+23 °С днем, ночи прохладные, 14 августа +9 °С. В среду и в воскресенье могут пройти небольшие дожди.

В Трускавце до выходных максимальная температура +25 °С, в выходные до +30 °С. Есть небольшая вероятность дождя в среду, 11 августа.

Рождество Николая Чудотворца – одного самых почитаемых в христианстве святых – отмечается 11 августа. Праздник пока недостаточно известный.

Приметы августа: Частый гром в августе - к теплой осени.

Чем быстрее "растут" на востоке перистые облака, меняя форму, тем вероятнее гроза.