В Україні за добу вакцинували 140 тисяч осіб від COVID
В Україні за минулу добу вакцинували проти коронавірусу 140 008 осіб. Одну дозу отримали 83 697 осіб, повністю імунізовані - 56 311 осіб
Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні МОЗ.
Так, протягом доби працювали: 879 мобільних бригад, 2 646 пунктів вакцинації, 310 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 220 770 людей, з них отримали одну дозу – 4 220 768 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 457 958 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 678 726 щеплень", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що станом на 9 серпня всі регіони України знаходяться в "зеленій" зоні карантину, однак в Одеській, Рівненській та Тернопільській області один з епідпоказників за межами норми.