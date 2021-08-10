В Україні за добу вакцинували 140 тисяч осіб від COVID

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В Україні за минулу добу вакцинували проти коронавірусу 140 008 осіб. Одну дозу отримали 83 697 осіб, повністю імунізовані - 56 311 осіб

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Так, протягом доби працювали: 879 мобільних бригад, 2 646 пунктів вакцинації, 310 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 220 770 людей, з них отримали одну дозу – 4 220 768 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 457 958 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 678 726 щеплень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що станом на 9 серпня всі регіони України знаходяться в "зеленій" зоні карантину, однак в Одеській, Рівненській та Тернопільській області один з епідпоказників за межами норми.