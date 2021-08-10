В Украине за сутки вакцинировали 140 тысяч человек от COVID

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В Украине за минувшие сутки вакцинировали против коронавируса 140 008 человек. Одну дозу получили 83 697 человек, полностью иммунизированные - 56 311 человек

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Минздрава.

Так, в течение суток работали: 879 мобильных бригад, 2 646 пунктов вакцинации, 310 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 4 220 770 человек, из них получили одну дозу - 4 220 768 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 457 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 678 726 прививок", - говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 9 августа все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина, однако в Одесской, Ровенской и Тернопольской области один из эпидпоказателей за пределами нормы.