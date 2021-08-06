Будівля "Квіти України" отримала статус пам'ятки архітектури
Міністерство культури й інформаційної політики додало київську будівлю "Квіти України" до реєстру державних пам'яток
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал містра культури Олександра Ткаченка
"Підписав наказ про внесення будівлі "Квіти України" до реєстру державних пам'яток. Тепер Квіти офіційно є пам'яткою архітектури, монументального мистецтва місцевого значення", - написав він.
Міністр пояснив, що після цього рішення "будівлю не можна знести чи перебудувати - вона отримала охоронний статус"
Нагадаємо, Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс об’єкт "Квіти України” до переліку об’єктів культурної спадщини Києва.
16 липня суд тимчасово заборонив демонтаж будівлі "Квіти України".
У середині 80-х у Києві по вулиці Січових Стрільців 49 з’явився магазин-оранжерея "Квіти України". Автором проєкту будівлі магазину є архітектор Левчук Микола Антонович. Він є також автором внутрішніх елементів декору будівлі "Квіти України", зокрема, оригінальних світильників та дизайну облицювання стін.
Зараз власником будівлі є ПрАТ "Квіти України" і власник запланував реконструкцію. Архітектор вважає це порушенням його прав