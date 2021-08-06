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06 серпня 2021, 21:50 16

Будівля "Квіти України" отримала статус пам'ятки архітектури

06 серпня 2021, 21:50 16
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство культури й інформаційної політики додало київську будівлю "Квіти України" до реєстру державних пам'яток

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал містра культури Олександра Ткаченка

"Підписав наказ про внесення будівлі "Квіти України" до реєстру державних пам'яток. Тепер Квіти офіційно є пам'яткою архітектури, монументального мистецтва місцевого значення", - написав він.

Міністр пояснив, що після цього рішення "будівлю не можна знести чи перебудувати - вона отримала охоронний статус"

Нагадаємо, Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс об’єкт "Квіти України” до переліку об’єктів культурної спадщини Києва.

16 липня суд тимчасово заборонив демонтаж будівлі "Квіти України".

У середині 80-х у Києві по вулиці Січових Стрільців 49 з’явився магазин-оранжерея "Квіти України". Автором проєкту будівлі магазину є архітектор Левчук Микола Антонович. Він є також автором внутрішніх елементів декору будівлі "Квіти України", зокрема, оригінальних світильників та дизайну облицювання стін.

Зараз власником будівлі є ПрАТ "Квіти України" і власник запланував реконструкцію. Архітектор вважає це порушенням його прав

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