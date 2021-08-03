"Квіти України" внесли до об'єктів культурної спадщини Києва

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Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм депутата Київради Володимира Прокопіва

Він пояснив, що будівля отримала статус щойно виявленого об’єкту культуної спадщини і підлягає захисту, згідно зі ст. 37 Закону України "Про охорону культурної спадщини”.

"Згідно з наказом Департаменту, впродовж місячного строку власник повинен укласти охоронний договір щодо будівлі "Квіти України”. Без наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини та без погодженої науково-проєктної документації будь-які роботи на об’єкті будуть заборонені. Копію наказу Департаменту вже направлено до Міністерства культури та інформаційної політики України, щоб внести "Квіти України” до державного реєстру нерухомих пам’яток України", -зауважив депутат.

Нагадаємо, що 16 липня суд тимчасово заборонив демонтаж будівлі "Квіти України".

У середині 80-х у Києві по вулиці Січових Стрільців 49 з’явився магазин-оранжерея "Квіти України". Автором проєкту будівлі магазину є архітектор Левчук Микола Антонович. Він є також автором внутрішніх елементів декору будівлі "Квіти України", зокрема, оригінальних світильників та дизайну облицювання стін.

Зараз власником будівлі є ПрАТ "Квіти України" і власник запланував реконструкцію. Архітектор вважає це порушенням його прав