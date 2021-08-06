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06 августа 2021, 21:50 16

Здание "Квіти України" получило статус памятника архитектуры

06 августа 2021, 21:50 16
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Фото из открытых источников
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Министерство культуры и информационной политики добавило киевское здание" Цветы Украины " в реестр государственных памятников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм канал мистра культуры Александра Ткаченко

"Подписал приказ о внесении здания "Квіти України" в реестр государственных памятников. Теперь цветы официально являются памятником архитектуры, монументального искусства местного значения", - написал он.

Министр пояснил, что после этого решения "здание нельзя снести или перестроить - оно получило охранный статус"

Напомним, Департамент охраны культурного наследия КГГА внес объект "Квіти України" в перечень объектов культурного наследия Киева.

16 июля суд временно запретил демонтаж здания "Квіти України".

В середине 80-х в Киеве по улице Сечевых Стрельцов 49 появился магазин-оранжерея "Квіти України". Автором проекта здания магазина является архитектор Левчук Николай Антонович. Он является также автором внутренних элементов декора здания "Квіти України", в частности, оригинальных светильников и дизайна облицовки стен.

Сейчас владельцем здания является ЧАО "Квіти України" и владелец запланировал реконструкцию. Архитектор считает это нарушением его прав

суд КГГА Кабмин Минкульт культура

 
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