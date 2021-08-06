Венедіктова не виключає, що прокурори оскаржать домашній арешт Чауса

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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не виключає, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Вищого антикорупційного суду про цілодобовий домашній арешт екссудді Миколи Чауса

Як передає RegioNews, про це вона заявила в ефірі одного з телеканалів

"Апеляцію будуть подавати прокурори САП, вони у нас незалежні. Але в мене таке відчуття, що буде апеляція від прокурорів САП і адвокати Чауса заявили про апеляцію. Тому я думаю, що від когось апеляція буде”, — сказала Венедіктова.

Перед цим адвокат Чауса Ростислав Кравець повідомляв, що Рішення ВАКСу про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Чаусу будуть оскаржувати.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) в ніч на 5 серпня відправив екссуддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт.

30 липня низка українських ЗМІ поінформували про виявлення Чауса у селі на Вінниччині - нібито житель села Мазурівка сказав поліції, що Чаус перебуває в цьому населеному пункті. Після цього поліція затримала екссуддю, але його пізніше нібито "перехопили” співробітники СБУ і вивезли в невідомому напрямку.

Згодом в СБУ заявили, що "не викрадали" Чауса, а діяли в межах закону та своїх повноважень, оскільки розслідують викрадення екссудді та незаконне переправлення його через державний кордон.

Зі свого боку НАБУ наполягає на передачі їм Чауса, обвинувачуваного у корупції.

1 серпня адвокат Чауса Ростислав Кравець повідомив, що знайшов свого підзахисного