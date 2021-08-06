Венедиктова не исключает, что прокуроры обжалуют домашний арест Чауса

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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не исключает, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Высшего антикоррупционного суда о круглосуточном домашнем аресте экссудди Николая Чауса

Как передает RegioNews об этом она заявила в эфире одного из телеканалов

"Апелляцию будут подавать прокуроры САП, они у нас независимые. Но у меня такое ощущение, что будет апелляция от прокуроров САП и адвокаты Чауса заявили об апелляции. Поэтому я думаю, что от кого — то апелляция будет”, - сказала Венедиктова.

Перед этим адвокат Чауса Ростислав Кравец сообщал, что Решение ВАКСа об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Чаусы будут оспаривать.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в ночь на 5 августа отправил екссуддю Днепровского районного суда Киева Николая Чауса под круглосуточный домашний арест.

30 июля ряд украинских СМИ проинформировали об обнаружении Чауса в селе на Виннитчине - якобы житель села Мазуровка сказал полиции, что Чаус находится в этом населенном пункте. После этого полиция задержала экссудью, но его позже его якобы "перехватили” сотрудники СБУ и вывезли в неизвестном направлении.

Впоследствии в СБУ заявили, что "не похищали" Чауса, а действовали в рамках закона и своих полномочий, поскольку расследуют похищение экссудди и незаконную переправку его через государственную границу.

Со своей стороны НАБУ настаивает на передаче им Чауса, обвиняемого в коррупции.

1 августа адвокат Чауса Ростислав Кравец сообщил, что нашел своего подзащитного