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06 серпня 2021, 09:42 106

За добу в Україні зробили рекордні майже 170 тисяч щеплень проти COVID

06 серпня 2021, 09:42 106
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом останньої доби, 5 серпня, в Україні вакцинували від коронавірусу 167 383 людини, з них другу дозу отримали 68 936 людей

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, передає RegioNews.

Новий рекорд щеплень за добу! 167 383 людини вакциновано проти COVID-19 05 серпня. Одну дозу отримали 98 447 людей, повністю імунізовані - 68 936 людей", - йдеться у повідомленні.

Так, протягом доби працювали: 894 мобільні бригади, 2 709 пунктів щеплення та 301 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 953 542 людини, з них отримали одну дозу - 3 953 540 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 284 166 людей.

Раніше повідомлялось, що у Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість повторної вакцинації для осіб, що щепилися від COVID-19. Це може статися через рік після введення базових щеплень.

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