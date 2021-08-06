За сутки в Украине сделали рекордные почти 170 тысяч прививок против COVID
В течение последних суток, 5 августа, в Украине вакцинировали от коронавируса 167 383 человека, из них получили вторую дозу 68 936 людей
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает RegioNews.
Новый рекорд прививок за сутки! 167 383 человека вакцинированы против COVID-19 05 августа. Одну дозу получили 98 447 человек, полностью иммунизированы - 68 936 человек", - говорится в сообщении.
Так, в течение суток работали: 894 мобильные бригады, 2 709 пунктов прививки и 301 центр вакцинации.
С начала вакцинальной кампании привито 3 953 542 человека, из них получили одну дозу - 3 953 540 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 284 166 человек.
Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения рассматривают возможность повторной вакцинации для лиц, что привились от COVID-19. Это может произойти через год после введения базовых прививок.