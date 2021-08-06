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06 серпня 2021, 08:29 176

У МОЗ готуються до погіршення ситуації з COVID: розглядають три сценарії

06 серпня 2021, 08:29 176
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Фото: з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я готується до можливого спалаху захворюваності на COVID в Україні через поширення штаму "Дельта". У зв'язку з цим розглядається три ймовірні сценарії перебігу нової хвилі

Як передає RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У нас є оптимальний, песимістичний і помірний сценарій перебігу нової хвилі. І розрахована кількість ліжок, яка має бути надалі відведена для госпіталізації хворих на COVID, також скільки ліжок повинно бути з киснем і скільки реанімаційних ліжок, якщо раптом буде важкий перебіг захворювання", - розповів він.

Міністр також зазначив, що наразі лікарні активно запасаються киснем, зокрема закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів, що дозволить лікувати або полегшувати перебіг захворювання на амбулаторному етапі.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, скільки українців підчепили штам "Дельта".

коронавірус ушпиталення МОЗ Віктор Ляшко пандемія

 
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