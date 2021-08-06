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06 августа 2021, 08:29 170

В Минздраве готовятся к ухудшению ситуации с COVID: рассматривают три сценария

06 августа 2021, 08:29 170
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Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения готовится к возможной вспышке заболеваемости COVID в Украине из-за распространения штамма "Дельта". В связи с этим рассматривается три вероятных сценария течения новой волны

Как передает RegioNews, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас есть оптимальный, пессимистичный и умеренный сценарий течения новой волны. И рассчитано количество коек, которое должно быть в дальнейшем отведена для госпитализации больных COVID, также сколько кроватей должно быть с кислородом и сколько реанимационных коек, если вдруг будет тяжелое течение заболевания", - рассказал он.

Министр также отметил, что сейчас больницы активно запасаются кислородом, в частности закуплено 15 тысяч кислородных концентраторов, что позволит лечить или облегчать течение заболевания на амбулаторном этапе.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, сколько украинцев подцепили штамм "Дельта".

коронавирус госпитализация Минздрав Виктор Ляшко пандемия

 
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