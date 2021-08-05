Україна отримала від Литви понад 50 тисяч доз вакцини AstraZeneca
Уряд Литви надав Україні гуманітарну допомогу у вигляді 54 тисяч доз вакцини AstraZeneca для щеплення другою дозою тих осіб, хто вже отримав перше щеплення цією вакциною
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.
Зазначається, що згодом Литва планує надати Україні ще 77 тисяч доз цієї вакцини. Перша партія гуманітарної допомоги від уряду Литви піде на щеплення другою дозою, а також у пункти щеплень.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, що в Україні вже здійснено понад 6 млн щеплень і попросив українців не зволікати та якомога швидше відвідати найближчий центр вакцинації і захистити своє здоров'я.
Раніше повідомлялось, що у Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість повторної вакцинації для осіб, що щепилися від COVID-19. Це може статися через рік після введення базових щеплень.