Україна отримала від Литви понад 50 тисяч доз вакцини AstraZeneca

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Уряд Литви надав Україні гуманітарну допомогу у вигляді 54 тисяч доз вакцини AstraZeneca для щеплення другою дозою тих осіб, хто вже отримав перше щеплення цією вакциною

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що згодом Литва планує надати Україні ще 77 тисяч доз цієї вакцини. Перша партія гуманітарної допомоги від уряду Литви піде на щеплення другою дозою, а також у пункти щеплень.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, що в Україні вже здійснено понад 6 млн щеплень і попросив українців не зволікати та якомога швидше відвідати найближчий центр вакцинації і захистити своє здоров'я.

Раніше повідомлялось, що у Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість повторної вакцинації для осіб, що щепилися від COVID-19. Це може статися через рік після введення базових щеплень.