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05 августа 2021, 18:26 100

Украина получила от Литвы более 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca

05 августа 2021, 18:26 100
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Фото: из открытых источников
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Правительство Литвы оказало Украине гуманитарную помощь в виде 54 тысяч доз вакцины AstraZeneca для прививки второй дозой тех, кто уже получил первую прививку этой вакциной

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что впоследствии Литва планирует предоставить Украине еще 77 тысяч доз этой вакцины. Первая партия гуманитарной помощи от правительства Литвы пойдет на прививку второй дозой, а также в пункты прививок.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что в Украине уже совершено более 6 млн прививок и попросил украинцев не медлить и как можно скорее посетить ближайший центр вакцинации и защитить свое здоровье.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения рассматривают возможность повторной вакцинации для лиц, что привились от COVID-19. Это может произойти через год после введения базовых прививок.

коронавирус Минздрав медики вакцинация прививка

 
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