В Минздраве рассказали сколько украинцев подцепили штамм " Дельта"

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украинское радио

По словам главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, эпидемиологическая ситуация в целом в Украине ухудшается.

"Каждый день мы видим плюс 10-15 новых случаев заболевания. На самом деле эта ситуация — довольно рискованное, ведь ситуация ухудшается в каждой области страны и вспышку можно ожидать не только в отдельных областях, а в любом месте. Что касается штамма "Дельта", то несколько недель назад мы говорили о 17 случаях. Сейчас официально подтвержденных 143 случая на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется", - сообщил замминистра.

По его словам "Дельта" распространяется быстрее всего в Волынской, Одесской, Тернопольской области, Черновца и в Киеве

Напомним, что по состоянию на 28 июля в Украине у 17 пациентов подтвердился "Дельта"-штамм коронавирус. Также в Минздраве рассказали о специфических симптомах штамма "Дельта"