Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья
Кабинет министров объявил повторный конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Виктора Ляшко.
По его словам, документы будут приниматься исключительно через Единый портал вакансий государственной службы по ссылке: career.gov.ua.
"Есть двуа победителя(конкурсов-ред.) на заместителей председателя НСЗУ (проходят проверку), а от нового конкурса ожидаю кандидатур для избрания достойного и амбициозного руководителя стратегического для системы здравоохранения ведомства с годовым бюджетом более 120 млрд грн. Буду рассматривать кандитатов беспристрастно и исключительно по их профессиональным качествам. Хочу видеть руководителя, который "будет жить" медицинской реформой, программой медицинских гарантий и желанием развивать систему", - отметил министр
Кроме этого Кабмин добавил в штат НСЗУ еще одного заместителя, который будет заниматься вопросами цифровой трансформации и развития.
Напомним, что в конце июля в НСЗУ заявили, что им не хватает денег на финансирование лечения от Covid-19