У Мінсоцполітики розповіли, чого очікувати українцям від субсидій у разі локдауну

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У разі переходу регіонів у "червону" карантинну зону, для жителів таких регіонів автоматично продовжать дію спеціальних соціальних нормативів при розрахунку субсидій

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики з посиланням на слова міністра Марини Лазебної.

Так, соціальні норми для розрахунку субсидії на окремі види послуг, які були введені навесні минулого року, будуть збережені й в наступному опалювальному сезоні для жителів тих регіонів, які опиняться в "червоній зоні" карантину.

"Навесні 2020 року, коли країна закрилася на карантин, були збільшені на 50% нормативи на житлово-комунальні послуги, зокрема, на електроенергію, газ для приготування їжі, підігрів води, адже люди перебували вдома, відповідно, витрачали більше цих ресурсів, а їхні доходи при цьому знизилися", - заявила міністр.

Лазебна зазначила, що незважаючи на те, що зараз вся країна знаходиться в "зеленій зоні", уряд передбачив продовження дії цього компенсаційного заходу для тих регіонів, які з початком опалювального сезону опиняться в "червоній зоні" у разі нової хвилі коронавірусу.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики пропонує скоротити витрати на субсидії.