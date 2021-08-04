08:51  04 серпня
COVID в Україні: за добу виявили майже тисячу нових випадків зараження
11:02  04 серпня
В Україні прибули пів мільйона доз вакцини AstraZeneca
08:11  04 серпня
Бойовики на Донбасі здійснили дистанційне мінування території біля Майорська
UA | RU
UA | RU
04 серпня 2021, 12:16 298

У Мінсоцполітики розповіли, чого очікувати українцям від субсидій у разі локдауну

04 серпня 2021, 12:16 298
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У разі переходу регіонів у "червону" карантинну зону, для жителів таких регіонів автоматично продовжать дію спеціальних соціальних нормативів при розрахунку субсидій

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики з посиланням на слова міністра Марини Лазебної.

Так, соціальні норми для розрахунку субсидії на окремі види послуг, які були введені навесні минулого року, будуть збережені й в наступному опалювальному сезоні для жителів тих регіонів, які опиняться в "червоній зоні" карантину.

"Навесні 2020 року, коли країна закрилася на карантин, були збільшені на 50% нормативи на житлово-комунальні послуги, зокрема, на електроенергію, газ для приготування їжі, підігрів води, адже люди перебували вдома, відповідно, витрачали більше цих ресурсів, а їхні доходи при цьому знизилися", - заявила міністр.

Лазебна зазначила, що незважаючи на те, що зараз вся країна знаходиться в "зеленій зоні", уряд передбачив продовження дії цього компенсаційного заходу для тих регіонів, які з початком опалювального сезону опиняться в "червоній зоні" у разі нової хвилі коронавірусу.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики пропонує скоротити витрати на субсидії.

ціна опалення регіони локдаун Мінсоцполітики

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?
Літнє дніпровське загострення: "московські канікули" Краснова-молодшого і "запуск у космос" Філатова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua