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04 серпня 2021, 11:02 124

В Україні прибули пів мільйона доз вакцини AstraZeneca

04 серпня 2021, 11:02 124
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Фото: з відкритих джерел
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В Україну 4 серпня прибули 509 400 доз вакцини AstraZeneca, яку передали з Данії в межах глобальної ініціативи COVAX

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МОЗ України.

Сьогодні до України прибули 509 400 доз вакцини AstraZeneca, наданих Данією. Ця поставка є прямою допомогою Україні від уряду Данії, який планує передати різним країнам 3 млн доз вакцин", - йдеться у повідомленні.

Вакцину планують використовувати для щеплення тих, хто має отримати другу дозу препарату AstraZeneca, а решту розподілять між пунктами щеплень.

Нагадаємо, у МОЗ сподіваються до кінця літа зробити щонайменше 4,5 мільйонів щеплень.

щеплення МОЗ вакцинація медики українці

 
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