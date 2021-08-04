В Україні прибули пів мільйона доз вакцини AstraZeneca
В Україну 4 серпня прибули 509 400 доз вакцини AstraZeneca, яку передали з Данії в межах глобальної ініціативи COVAX
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МОЗ України.
Сьогодні до України прибули 509 400 доз вакцини AstraZeneca, наданих Данією. Ця поставка є прямою допомогою Україні від уряду Данії, який планує передати різним країнам 3 млн доз вакцин", - йдеться у повідомленні.
Вакцину планують використовувати для щеплення тих, хто має отримати другу дозу препарату AstraZeneca, а решту розподілять між пунктами щеплень.
Нагадаємо, у МОЗ сподіваються до кінця літа зробити щонайменше 4,5 мільйонів щеплень.
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