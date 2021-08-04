В Украину прибыли полмиллиона доз вакцины AstraZeneca
В Украину 4 августа прибыли 509 400 доз вакцины AstraZeneca, которую передали из Дании в рамках глобальной инициативы COVAX
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Сегодня в Украину прибыли 509 400 доз вакцины AstraZeneca, предоставленных Данией. Эта поставка является прямой помощью Украине от правительства Дании, которое планирует передать различным странам 3 млн доз вакцин", - говорится в сообщении.
Вакцину планируют использовать для прививки тех, кто должен получить вторую дозу препарата AstraZeneca, а остальные распределят между пунктами прививок.
Напомним, в Минздраве надеются до конца лета сделать не менее 4,5 миллиона прививок.
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