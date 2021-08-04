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04 августа 2021, 11:02 127

В Украину прибыли полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

04 августа 2021, 11:02 127
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Фото: из открытых источников
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В Украину 4 августа прибыли 509 400 доз вакцины AstraZeneca, которую передали из Дании в рамках глобальной инициативы COVAX

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Сегодня в Украину прибыли 509 400 доз вакцины AstraZeneca, предоставленных Данией. Эта поставка является прямой помощью Украине от правительства Дании, которое планирует передать различным странам 3 млн доз вакцин", - говорится в сообщении.

Вакцину планируют использовать для прививки тех, кто должен получить вторую дозу препарата AstraZeneca, а остальные распределят между пунктами прививок.

Напомним, в Минздраве надеются до конца лета сделать не менее 4,5 миллиона прививок.

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