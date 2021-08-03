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03 серпня 2021, 18:17 12

Уряд може знизити тариф на електроенергію для населення до 1,2 грн\квт

03 серпня 2021, 18:17 12
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів може знизити тариф на електроенергію для населення до 1,2 грн/кВт.годину за рахунок примусового скорочення витрат на ремонт застарілих електричних мереж, підстанцій і трансформаторів.

Про це пише RegioNews з посиланням на проєкт розпорядження уряду, яку має РБК - Україна

Зокрема, операторів електромереж можуть зобов'язати знизити витрати на ремонти обладнання на 6 млрд грн на рік і спрямувати ці гроші на компенсацію пільгового тарифу для населення.

Рішення може бути прийнято на засіданні 4 серпня.

Зазначається, що цей варіант викликає побоювання через ризик більш частих відключень споживачів особливо в опалювальний період.

"Альтернативним сценарієм для зниження тарифів для населення може стати стабілізація цін реалізації електроенергії іншим споживачам (не населенню) на рівні не нижче 1,7-1,8 грн/кВт.година. Це дозволить держкомпаніям "Енергоатом" і "Укргідроенерго" додатково отримати ті ж 6 млрд грн, які будуть спрямовані на забезпечення населення електроенергією за ціною 1,2 грн/кВт.година", - зазначають джерела видання.

Нагадаємо, що речник Президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров пообіцяв, що вартість електроенергії для населення суттєво не зросте. За його словами, остаточне рішення буде ухвалено до 24 серпня

електрика Кабмін опалення тарифи ремонт

 
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