Правительство может снизить тариф на электроенергию для населения до 1,2 грн\квт

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Кабинет министров может снизить тариф на электроэнергию для населения до 1,2 грн/кВт.час за счет принудительного сокращения расходов на ремонт устаревших электрических сетей, подстанций и трансформаторов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на проект распоряжения правительства, которую имеет РБК-Украина

В частности, операторов электросетей могут обязать снизить расходы на ремонты оборудования на 6 млрд грн в год и направить эти деньги на компенсацию льготного тарифа для населения.

Решение может быть принято на заседании 4 августа.

Отмечается, что этот вариант вызывает опасения из-за риска более частых отключений потребителей особенно в отопительный период.

"Альтернативным сценарием для снижения тарифов для населения может стать стабилизация цен реализации электроэнергии другим потребителям (не населению) на уровне не ниже 1,7-1,8 грн/кВт.час. Это позволит госкомпаниям "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" дополнительно получить те же 6 млрд грн, которые будут направлены на обеспечение населения электроэнергией по цене 1,2 грн/кВт.час", - отмечают источники издания.

Напомним, что спикер Президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров пообещал, что стоимость электроэнергии для населения существенно не вырастет. По его словам, окончательное решение будет принято до 24 августа