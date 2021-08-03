Фото: Нацполіція

У Дніпрі п'яний водій врізався в стовп й заснув

Як пише RegioNews, про це повідомили у патрульній поліції Дніпропетровської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Криворізький. Автомобіль ВАЗ 2107 в'їхав у Chevrolet, а потім врізався у дорожній стовп.

Про це у поліцію повідомив водій Chevrolet. Патрульні прибули на місце події та виявили, що за кермом ВАЗу перебуває чоловік з ознаками сильного алкогольного сп'яніння.

Водій ВАЗу сказав, що він нетверезий, після чого заснув.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині п'яний водій вночі в'їхав у крамницю.