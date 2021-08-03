Фото УНН

Военный грузовик протаранил несколько авто на Европейской площади в Киеве. У водителя отказали тормоза

Об этом передает RegioNews со ссылкой на УНН.

По словам водителя, авто перестало тормозить начиная с улицы Грушевского.

Я катился без тормозов с горы, сигналил всем, пытался избежать аварии, — сказал военный.

Машина катилась с горки и задела две машины возле стадиона Лобановского, после чего ударила авто напротив Украинского дома и вылетела на тротуар, наконец остановившись.

Один из водителей отказался от претензий и покинул место ДТП.

В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщалось, на Житомирщине мужчина убил отца и устроил ДТП на авто с дочерьми.

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