Военный грузовик протаранил несколько авто на Европейской площади в Киеве
Военный грузовик протаранил несколько авто на Европейской площади в Киеве. У водителя отказали тормоза
Об этом передает RegioNews со ссылкой на УНН.
По словам водителя, авто перестало тормозить начиная с улицы Грушевского.
Я катился без тормозов с горы, сигналил всем, пытался избежать аварии, — сказал военный.
Машина катилась с горки и задела две машины возле стадиона Лобановского, после чего ударила авто напротив Украинского дома и вылетела на тротуар, наконец остановившись.
Один из водителей отказался от претензий и покинул место ДТП.
В результате происшествия никто не пострадал.
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