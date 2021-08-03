В Україні за добу від коронавірусу щепили 125 тисяч осіб

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Протягом минулої доби в Україні щепили 125 161 людину, з них понад 54 тисячі повністю завершили вакцинацію від COVID-19

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні МОЗ.

125 161 людина вакцинована проти COVID-19 за добу 02 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 70 344 людини, повністю імунізовані - 54 817 людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби працювала 751 мобільна бригада, 2 174 пункти щеплення, 251 центр вакцинації.

Також в МОЗ розповіли, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 669 513 людини, з них отримали одну дозу – 3 669 511 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 088 433 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 757 944 щеплення.

Раніше повідомлялося, що Україна очікує 13 млн доз вакцин від COVID-19 до кінця літа.