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03 августа 2021, 10:04 13

В Украине за сутки от коронавируса привили 125 тысяч человек

03 августа 2021, 10:04 13
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Фото: aa.com.tr
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За прошедшие сутки в Украине привили 125 161 человека, из них более 54 тысяч полностью завершили вакцинацию от COVID-19

Как передает RegioNews об этом говорится в сообщении Минздрава.

125 161 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 70 344 человека, полностью иммунизированы - 54 817 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работала 751 мобильная бригада, 2 174 пункта прививки, 251 центр вакцинации.

Также в Минздраве рассказали, что с начала вакцинальной кампании привито 3 669 513 человека, из них получили одну дозу – 3 669 511 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 088 433 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 757 944 прививки.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает 13 млн доз вакцин от COVID-19 до конца лета.

коронавирус Минздрав пандемия вакцинация прививка

 
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