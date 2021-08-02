Нові правила розмитнення "євроблях": за 1,5 місяці оформлено понад 17 тисяч авто на пільгових умовах

Фото з відкритих джерел

За період з 15 червня 2021 року по 31 липня 2021 на пільгових умовах за новою формулою було розмитнено понад 17 тисяч "євроблях» за які сплачено до бюджету понад 600 млн грн

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм Державної митної служби

Зокрема, з 1 липня 2021 року, початку роботи Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи, станом на 31 липня 2021 року лідерами за кількістю авто стали:

Закарпатська митниця - 2 797 авто

Київська митниця - 1 539 авто

Одеська митниця - 1 487 авто

Чернівецька митниця - 1 455 авто

Львівська митниця - 804 авто

У відомстві нагадали, що з 15 червня 2021 року власники авто "на єврономерах" мають тимчасову можливість здійснити спрощене митне оформлення своїх транспортних засобів та сплатити меншу суму податків і зборів, інших обов’язкових платежів.

Нагадаємо, що 15 червня в Україні почали діяти нові правила пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією ("євроблях").

Відповідно до нових правил, відтепер вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку та тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

Сума ж акцизу залежатиме від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості.

За словами очільника парламентського податкового комітету Данила Гетьманцева, в більшості випадків вартість розмитнення не буде перевищувати однієї тисячі євро.

Водночас, за пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

Пільгово оформити автівку можна буде протягом 180 днів з моменту набрання чинності законів. Учасники АТО/ООС зможуть використати таку можливість протягом 270 днів.

Разом з тим, пільги не поширюються на авто які не відповідають екологічним нормам "Євро-2" й вище, походять з держави-окупанта (держави-агресора) або ввезені з тимчасово окупованої території України.