Новые правила растаможки "евроблях": за 1,5 месяца оформлено более 17 тысяч авто на льготных условиях

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За период с 15 июня 2021 года по 31 июля 2021 года на льготных условиях по новой формуле было растаможено более 17 тысяч "евроблях" за которые уплачено в бюджет более 600 млн грн

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм Государственной таможенной службы

В частности, с 1 июля 2021 года, начала работы Гостаможслужбы в формате единого юридического лица, по состоянию на 31 июля 2021 года лидерами по количеству авто стали:

Закарпатская таможня-2 797 авто

Киевская таможня-1 539 авто

Одесская таможня-1 487 авто

Черновицкая таможня-1 455 авто

Львовская таможня-804 авто

В ведомстве напомнили, что с 15 июня 2021 года владельцы авто "на еврономерах" имею возможность временно осуществить упрощенное таможенное оформление своих транспортных средств и уплатить меньшую сумму налогов и сборов, других обязательных платежей.

Напомним, что 15 июня в Украине начали действовать новые правила льготной растаможки автомобилей с иностранной регистрацией ("евроблях").

Согласно новым правилам, отныне подержанные автомобили с европейской регистрацией, старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога и временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

Сумма же акциза будет зависеть от возраста машины, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости.

По словам главы парламентского налогового комитета Даниила Гетманцева, в большинстве случаев стоимость растаможивания не будет превышать одной тысячи евро.

В то же время, по льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

Льготно оформить машину можно будет в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО / ООС смогут использовать такую возможность в течение 270 дней.

Вместе с тем, льготы не распространяются на авто которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввезены с временно оккупированной территории Украины.