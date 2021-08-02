"Укрзалізниця" попереджає про обриви на лінії: потяги йдуть із запізненням
У зв'язку з несприятливою погодою на Західній Україні низка потягів прямує із запізненням через обрив контактної мережі
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі УЗ.
Через погодні умови на Західній Україні (обривами контактної мережі) низка поїздів "Укрзалізниці" прямує із запізненням", - йдеться у повідомленні.
Так, станом на 9:00 затримуються поїзди:
- №44 Івано-Франківськ - Чернігів (затримка склала 2 години 20 хвилин);
- №11 Львів - Одеса (затримка склала 2 години 10 хвилин);
- №8 Чернівці - Київ (затримка склала 2 години);
- №244 Рахів - Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);
- №14 Солотвино - Київ (затримка склала 1 годину 40 хвилин);
- №7 Київ - Чернівці (затримка склала 1 годину 20 хвилин);
- №50 Трускавець - Київ (затримка склала 1 годину);
- №110 Львів - Херсон (затримка склала 45 хвилин);
- №149 Полтава - Ворохта (затримка склала 40 хвилин);
- №9 Київ - Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин через поломку локомотива у вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ-Славгород).
Також повідомляється, що орієнтовний час запізнення безпересадкового вагону Відень - Київ до кінцевої станції складає 8 годин через затримку в Угорщині.
Раніше повідомлялось, що в Україні через ускладнення погодних умов без електропостачання залишились 529 населених пунктів у 7 областях.
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