"Укрзалізниця" попереджає про обриви на лінії: потяги йдуть із запізненням

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У зв'язку з несприятливою погодою на Західній Україні низка потягів прямує із запізненням через обрив контактної мережі

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Через погодні умови на Західній Україні (обривами контактної мережі) низка поїздів "Укрзалізниці" прямує із запізненням", - йдеться у повідомленні.

Так, станом на 9:00 затримуються поїзди:

№44 Івано-Франківськ - Чернігів (затримка склала 2 години 20 хвилин);

№11 Львів - Одеса (затримка склала 2 години 10 хвилин);

№8 Чернівці - Київ (затримка склала 2 години);

№244 Рахів - Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);

№14 Солотвино - Київ (затримка склала 1 годину 40 хвилин);

№7 Київ - Чернівці (затримка склала 1 годину 20 хвилин);

№50 Трускавець - Київ (затримка склала 1 годину);

№110 Львів - Херсон (затримка склала 45 хвилин);

№149 Полтава - Ворохта (затримка склала 40 хвилин);

№9 Київ - Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин через поломку локомотива у вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ-Славгород).

Також повідомляється, що орієнтовний час запізнення безпересадкового вагону Відень - Київ до кінцевої станції складає 8 годин через затримку в Угорщині.

Раніше повідомлялось, що в Україні через ускладнення погодних умов без електропостачання залишились 529 населених пунктів у 7 областях.