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02 августа 2021, 10:11 13

"Укрзализныця" предупреждает об обрывах на линии: поезда идут с опозданием

02 августа 2021, 10:11 13
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Фото: из открытых источников
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В связи с неблагоприятной погодой на Западной Украине ряд поездов следует с опозданием из-за обрыва контактной сети

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Из-за погодных условий на Западной Украине (обрывами контактной сети) ряд поездов "Укрзализныци" идет с опозданием", - говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 9:00 задерживаются поезда:

  • №44 Ивано-Франковск - Чернигов (задержка составила 2 часа 20 минут);
  • №11 Львов - Одесса (задержка составила 2 часа 10 минут);
  • №8 Черновцы - Киев (задержка составила 2 часа);
  • №244 Рахов - Киев (задержка составила 2 часа 50 минут);
  • №14 Солотвино - Киев (задержка составила 1 час 40 минут);
  • №7 Киев - Черновцы (задержка составила 1 час 20 минут);
  • №50 Трускавец - Киев (задержка составила 1 час);
  • №110 Львов - Херсон (задержка составила 45 минут);
  • №149 Полтава - Ворохта (задержка составила 40 минут);
  • №9 Киев - Мариуполь (задержка составила 1 час 20 минут из-за поломки локомотива в грузовом поезде на участке Вольнянск-Славгород).

Также сообщается, что ориентировочное время опоздания беспересадочного вагона Вена - Киев до конечной станции составляет 8 часов из-за задержки в Венгрии.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за осложнения погодных условий без электроснабжения остались 529 населенных пунктов в 7 областях.

Укрзализныця поезд электричество ремонт вагоны

 
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