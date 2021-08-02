"Укрзализныця" предупреждает об обрывах на линии: поезда идут с опозданием
В связи с неблагоприятной погодой на Западной Украине ряд поездов следует с опозданием из-за обрыва контактной сети
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Из-за погодных условий на Западной Украине (обрывами контактной сети) ряд поездов "Укрзализныци" идет с опозданием", - говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 9:00 задерживаются поезда:
- №44 Ивано-Франковск - Чернигов (задержка составила 2 часа 20 минут);
- №11 Львов - Одесса (задержка составила 2 часа 10 минут);
- №8 Черновцы - Киев (задержка составила 2 часа);
- №244 Рахов - Киев (задержка составила 2 часа 50 минут);
- №14 Солотвино - Киев (задержка составила 1 час 40 минут);
- №7 Киев - Черновцы (задержка составила 1 час 20 минут);
- №50 Трускавец - Киев (задержка составила 1 час);
- №110 Львов - Херсон (задержка составила 45 минут);
- №149 Полтава - Ворохта (задержка составила 40 минут);
- №9 Киев - Мариуполь (задержка составила 1 час 20 минут из-за поломки локомотива в грузовом поезде на участке Вольнянск-Славгород).
Также сообщается, что ориентировочное время опоздания беспересадочного вагона Вена - Киев до конечной станции составляет 8 часов из-за задержки в Венгрии.
Ранее сообщалось, что в Украине из-за осложнения погодных условий без электроснабжения остались 529 населенных пунктов в 7 областях.
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