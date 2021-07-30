09:31  30 липня
На території психіатричної лікарні у Києві стався вибух: загинув хлопець
14:22  30 липня
На Чернігівщині через дитячі ігри з вогнем згоріли два будинки й автомобіль
17:53  30 липня
У суботу в ООС: два порушення "тиші" і проліт ворожого безпілотника через лінію розмежування
UA | RU
UA | RU
30 липня 2021, 18:42 237

Херсонська профспілка освітян вимагає від головного санлікаря краю пояснень через змушування до вакцинації

30 липня 2021, 18:42 237
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Херсонська облпрофспілка працівників освіти і науки України направила листа головному санлікареві Херсонської області з проханням пояснити законність його заяви про недопуск до роботи у навчальних закладах, де не провакцинують персонал на 80-90%

Лист оприлюднили на сайті Херсонської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, передає RegioNews.

У документі написано, що профспілка сприяє організації проведення вакцинації серед викладачів, доводить інформацію з офіційних джерел до освітян. Разом з тим вважають недопустимим порушувати трудове законодавство і відкликати з відпусток працівників освіти, щоб попереджати про затримку початку нового навчального року та ігнорувати добровільну ініціативу щодо вакцинації.

Головний санлікар Херсонщини Юрій Ромаскевич під час пресбрифінгу в обласній державній адміністрації сказав, що іншого шляху, ніж вакцинація, у населення немає. І додав, якщо не буде провакциновано 80-90 відсотків викладачів у навчальних закладах, то для таких навчальний рік не розпочнеться офлайн.

Про це говорять і у Кабміні, цитує Херсонська ОДА. У разі переходу області до жовтого, помаранчевого чи червоного карантинного рівня епідемічної безпеки для роботи навчального закладу потрібно мати мінімум 80% повністю вакцинованого персоналу. Про це йдеться у постанові "Про внесення змін до Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, на період до 31 грудня 2021 року”, яку ухвалив Кабмін 28 липня.

Як повідомлялося, у МОЗ розповіли, що роботу певних закладів можуть прив'язати до вакцинації. Вимогу щодо вакцинації персоналу закладів задля їх роботи під час посилення карантину можуть ввести не тільки щодо шкіл.

вакцинація Херсонська ОДА освіта учителя протест

У столиці відкриють ще один центр COVID-вакцинації
30 липня 2021, 16:42
В Україні хочуть ввести QR-коди вакцинації
29 липня 2021, 15:31
У МОЗ назвали умову скасування маскового режиму
29 липня 2021, 11:42
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua