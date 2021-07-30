Херсонська профспілка освітян вимагає від головного санлікаря краю пояснень через змушування до вакцинації

Херсонська облпрофспілка працівників освіти і науки України направила листа головному санлікареві Херсонської області з проханням пояснити законність його заяви про недопуск до роботи у навчальних закладах, де не провакцинують персонал на 80-90%

Лист оприлюднили на сайті Херсонської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, передає RegioNews.

У документі написано, що профспілка сприяє організації проведення вакцинації серед викладачів, доводить інформацію з офіційних джерел до освітян. Разом з тим вважають недопустимим порушувати трудове законодавство і відкликати з відпусток працівників освіти, щоб попереджати про затримку початку нового навчального року та ігнорувати добровільну ініціативу щодо вакцинації.

Головний санлікар Херсонщини Юрій Ромаскевич під час пресбрифінгу в обласній державній адміністрації сказав, що іншого шляху, ніж вакцинація, у населення немає. І додав, якщо не буде провакциновано 80-90 відсотків викладачів у навчальних закладах, то для таких навчальний рік не розпочнеться офлайн.

Про це говорять і у Кабміні, цитує Херсонська ОДА. У разі переходу області до жовтого, помаранчевого чи червоного карантинного рівня епідемічної безпеки для роботи навчального закладу потрібно мати мінімум 80% повністю вакцинованого персоналу. Про це йдеться у постанові "Про внесення змін до Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, на період до 31 грудня 2021 року”, яку ухвалив Кабмін 28 липня.

Як повідомлялося, у МОЗ розповіли, що роботу певних закладів можуть прив'язати до вакцинації. Вимогу щодо вакцинації персоналу закладів задля їх роботи під час посилення карантину можуть ввести не тільки щодо шкіл.