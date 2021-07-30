Херсонский профсоюз педагогов требует от главного санврача края объяснений из-за принуждения к вакцинации

Херсонский облпрофсоюз работников образования и науки Украины направил письмо главному санврачу Херсонской области с просьбой объяснить законность его заявления о недопуске к работе в учебных заведениях, где не провакцинируют персонал на 80-90%

Письмо обнародовали на сайте Херсонской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины, передает RegioNews.

В документе написано, что профсоюз способствует организации проведения вакцинации среди преподавателей, доводит информацию из официальных источников до педагогов. Вместе с тем считают недопустимым нарушать трудовое законодательство и отзывать из отпусков работников образования, чтобы предупреждать о задержке начала нового учебного года и игнорировать добровольную инициативу по вакцинации.

Главный санврач Херсонщины Юрий Ромаскевич во время пресс-брифинга в областной государственной администрации сказал, что другого пути, чем вакцинация, у населения нет. И добавил, если не будет провакциновано 80-90 процентов преподавателей в учебных заведениях, то для таких учебный год не начнется офлайн.

Об этом говорят и в Кабмине, цитирует Херсонская ОГА. В случае перехода области к желтогому, оранжевому или красному карантинному уровню эпидемической безопасности для работы учебного заведения нужно иметь минимум 80% полностью вакцинированного персонала. Об этом говорится в постановлении "О внесении изменений в Национальнsq план вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СоV-2, на период до 31 декабря 2021 года”, которую принял Кабмин 28 июля.

Как сообщалось, в Минздраве рассказали, что работу определенных заведений могут привязать к вакцинации. Требование о вакцинации персонала учреждений для их работы во время усиления карантина могут ввести не только в отношении школ.