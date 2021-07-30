У столиці відкриють ще один центр COVID-вакцинації

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З 1 серпня в київському ТРЦ Blockbuster Mall відкриється ще один центр масової вакцинації від коронавірусу

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, пише RegioNews.

Центр вакцинації в ТРЦ Blockbuster Mall працюватиме з 1 серпня без вихідних з 11:00 до 21:00. Всі охочі зможуть зробити щеплення від COVID-19 вакциною CoronaVac Sinovac Biotech.

Записатися на щеплення можуть всі охочі від 18 років за телефоном контакт-центру МОЗ: 0-800-60-20-19.

Нагадаємо, що з наступного тижня в Україні можна буде зробити щеплення від COVID-19 дітям від 12 років.

Також повідомлялося, що понад 3 млн українських громадян отримали щеплення від COVID-19.