В Україні за добу від коронавірусу вакцинували понад 150 тисяч осіб
За 29 липня в Україні щеплення від коронавірусу отримали 150 253 людини, повністю імунізовані серед них - 63 239 людей
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні МОЗ України.
Зазначається, що всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 437 631 людину, з них отримали одну дозу - 3 437 629 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 1 938 495 осіб.
Загалом проведено 5 376 124 щеплення вакцинами від коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Протягом минулої доби щеплення проводили 907 мобільних бригад, 277 центрів вакцинації та 2565 пунктів щеплення.
Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін зазначає, що скасування обов'язкового носіння масок можлива після того, як буде вакцинована велика частина населення.
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