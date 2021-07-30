09:31  30 липня
На території психіатричної лікарні у Києві стався вибух: загинув хлопець
09:13  30 липня
Негода в Україні: без струму залишились 353 населених пункти
08:11  30 липня
Бойовики вели вогонь поблизу восьми населених пунктів на Донбасі
UA | RU
UA | RU
30 липня 2021, 09:49 7

В Україні за добу від коронавірусу вакцинували понад 150 тисяч осіб

30 липня 2021, 09:49 7
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За 29 липня в Україні щеплення від коронавірусу отримали 150 253 людини, повністю імунізовані серед них - 63 239 людей

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні МОЗ України.

Зазначається, що всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 437 631 людину, з них отримали одну дозу - 3 437 629 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 1 938 495 осіб.

Загалом проведено 5 376 124 щеплення вакцинами від коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби щеплення проводили 907 мобільних бригад, 277 центрів вакцинації та 2565 пунктів щеплення.

Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін зазначає, що скасування обов'язкового носіння масок можлива після того, як буде вакцинована велика частина населення.

вакцинація вакцина щеплення МОЗ медики українці

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram