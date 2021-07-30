В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 150 тысяч человек
За 29 июля в Украине прививки от коронавируса получили 150 253 человека, полностью иммунизированные среди них - 63 239 человек
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Минздрава Украины.
Отмечается, что всего с начала вакцинальной кампании привито 3 437 631 человека, из них получили одну дозу - 3 437 629 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 938 495 человек.
Всего проведено 5 376 124 прививки от коронавируса", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки прививки проводили 907 мобильных бригад, 277 центров вакцинации и 2565 пунктов прививки.
Напомним, главный санврач Игорь Кузин отмечает, что отмена обязательного ношения масок возможна после того, как будет вакцинирована большая часть населения.
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