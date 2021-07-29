В Минздраве рассматривают возможность третьей прививки Pfizer

Фото из открытых источников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК Украина.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, это произойдет при условии, если ВОЗ предоставит соответствующие рекомендации. Чиновник добавил, что Украина закупит дополнительные дозы для повторного курса вакцинации, если это будет необходимо.

"Украина рассматривает возможность закупки на 2022-23 годы дополнительных 2 доз вакцины (Pfizer - ред.). Если будет принято решение после регистрации регуляторами, в том числе ВОЗ, что после полного комплекса прививки нужна третья бустерная, то мы выйдем на еще одну прививку",- сказал Ляшко.

Он отметил, что если будет принято решение, что через год-два нужно делать снова полный курс вакцинации, то Минздрав, соответственно выйдет на такое решение. По его словам, Украина к этому готова.

Напомним, что накануне премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что до конца года Украина планирует получить 47 миллионов доз вакцин от COVID-19 различных производителей