В Україні за добу вакцинували понад 140 тисяч осіб
Протягом минулої доби, 28 липня, в Україні від коронавірусу вакцинували 143 534 людини. Серед них повністю імунізованих - 57 747 людей
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ.
Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 350 502 людини, з них отримали одну дозу - 3 350 500 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 1 874 958 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загальна кількість проведених щеплень склала 5 225 458. Протягом доби працювали 812 мобільних бригад, 2 787 пунктів щеплення та 384 центрів вакцинації.
Раніше повідомлялось, що в Україні вже зробили 5 млн щеплень проти COVID-19, із них 2 млн - в липні.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася