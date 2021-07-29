В Україні за добу вакцинували понад 140 тисяч осіб

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Протягом минулої доби, 28 липня, в Україні від коронавірусу вакцинували 143 534 людини. Серед них повністю імунізованих - 57 747 людей

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ.

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 350 502 людини, з них отримали одну дозу - 3 350 500 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 1 874 958 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загальна кількість проведених щеплень склала 5 225 458. Протягом доби працювали 812 мобільних бригад, 2 787 пунктів щеплення та 384 центрів вакцинації.

Раніше повідомлялось, що в Україні вже зробили 5 млн щеплень проти COVID-19, із них 2 млн - в липні.