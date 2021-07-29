В Украине за сутки вакцинировали более 140 тысяч человек
За прошедшие сутки, 28 июля, в Украине от коронавируса вакцинировали 143 534 человека. Среди них полностью иммунизированных - 57 747 человек
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
Всего с начала вакцинальной кампании привито 3 350 502 человека, из них получили одну дозу - 3 350 500 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 874 958 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
Общее количество проведенных прививок составила 5 225 458. В течение суток работали 812 мобильных бригад, 2 787 пунктов прививки и 384 центров вакцинации.
Ранее сообщалось, что в Украине уже сделали 5 млн прививок против COVID-19, из них 2 млн - в июле.
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