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26 липня 2021, 17:05 3

Мер Кропивницького запропонував вакцинувати від COVID у громадському транспорті

26 липня 2021, 17:05 3
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Фото з відкритих джерел
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Мер міста Кропивницький Андрій Райкович запропонував розгорнути мобільні пункти вакцинації від коронавірусу в міських автобусах та тролейбусах.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт міськради обласного центру.

"Поруч із нами вже нові штами, що косять молодь. Нам необхідно подумати про розгортання до існуючих, ще і додаткових пунктів вакцинації, - акцентував міський голова. – Ми можемо організувати мобільні пункти в наших автобусах чи тролейбусах Можна обробити додатково цей транспорт дезінфекторами, Wi-Fi там є, тобто інтернет - зв'язок організувати можливо", - зауважив Райкович

Мер закликав активно запрошувати на вакцинацію двірників, працівників ЖЕО, кондукторів громадського транспорту, водіїв маршруток, які працюють у місті. Медики, освітяни, соцпрацівники мають бути щепленими обов'язково, адже знаходяться в зоні ризику.

"Підприємства, сфера послуг, кафе, ресторани, всі максимально повинні бути залучені до процесу вакцинації. Всі,у кого робота, пов’язана зі спілкуванням з людьми, кому не протипоказана за станом здоров'я вакцинація, мають бути щеплені! Це той випадок, коли якість і безпека залежать від кількості вакцинованих", - зазначив очільник міста.

Нагадаємо, що протягом 25 липня COVID-щеплення отримали 49 057 українців. Завершили імунізацію (отримали дві дози) 1 712 791 людина

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