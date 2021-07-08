ДБР проводить обшуки у Київводоканалі
Працівники Державного бюро розслідувань 8 липня прийшли з обшуками до головного офісу "Київводоканалу"
Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу", пише RegioNews.
"Сьогодні, 8 липня, до головного офісу ПрАТ "АК "Київводоканал" прийшли з обшуками співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР)", - йдеться у повідомленні.
Слідчі дії відбуваються відповідно до ухвали суду у справі щодо об’єктів будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.
У прес-службі додають, що "Київводоканал" наразі надає всю необхідну інформацію та співпрацює зі слідчими.
Нагадаємо, що 21 січня до "Київводоканалу" приходила з обшуками СБУ.
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