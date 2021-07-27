У потязі Київ-Ужгород жінка народила дитину

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В неділю, 25 липня, вночі у поїзді Київ-Ужгород жінка народила дитину

Про це пише RegioNews з посиланням на інформаційний ресурс "Т1 Новини".

Зазначається, що провідник поїзда заздалегідь повідомив диспетчерів тернопільського залізничного вокзалу, що у вагоні вагітна жінка, яка погано почувається. Ті, своєю чергою, викликали бригаду швидкої допомоги.

На момент прибуття потяга карета "швидкої" вже очікувала на породіллю. Їй надали всю необхідну допомогу та доставили з новонародженим сином у Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр "Мати і дитина”.

Нагадаємо, раніше на Львівщині під час руху потяга випав молодий чоловік.