У потязі Київ-Ужгород жінка народила дитину
В неділю, 25 липня, вночі у поїзді Київ-Ужгород жінка народила дитину
Про це пише RegioNews з посиланням на інформаційний ресурс "Т1 Новини".
Зазначається, що провідник поїзда заздалегідь повідомив диспетчерів тернопільського залізничного вокзалу, що у вагоні вагітна жінка, яка погано почувається. Ті, своєю чергою, викликали бригаду швидкої допомоги.
На момент прибуття потяга карета "швидкої" вже очікувала на породіллю. Їй надали всю необхідну допомогу та доставили з новонародженим сином у Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр "Мати і дитина”.
Нагадаємо, раніше на Львівщині під час руху потяга випав молодий чоловік.
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