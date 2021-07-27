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В воскресенье, 25 июля, ночью в поезде Киев-Ужгород женщина родила ребенка

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на информационный ресурс "Т1 Новини".

Отмечается, что проводник поезда заранее сообщил диспетчерам Тернопольского железнодорожного вокзала, что в вагоне беременная женщина, которая плохо себя чувствует. Те, в свою очередь, вызвали бригаду скорой помощи.

На момент прибытия поезда карета "скорой" уже ожидала на роженицу. Ей оказали всю необходимую помощь и доставили с новорожденным сыном в Тернопольский областной клинический перинатальный центр "Мать и ребенок”.

Напомним, ранее на Львовщине во время движения поезда выпал молодой человек.